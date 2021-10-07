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Источник: Василий Казарцев отстранён от судейства на один год

Источник: Василий Казарцев отстранён от судейства на один год
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Футбольный арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев будет отстранён от профессиональной деятельности на один год. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, Казарцев, который в прошлом сезоне был выведен из списка главных арбитров, теперь не будет работать на матчах Российской Премьер-Лиги в качестве видеоассистента. Он будет отстранён от судейства сроком на один календарный год.

Ранее стало известно, что члены Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС), включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно проголосовали за то, что пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» стоило назначить.

Напомним, встречу ЦСКА — «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко. Резервный судья — Владимир Сельдяков. На VAR работал Василий Казарцев, ему помогал Арам Петросян.

В том матче московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.

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