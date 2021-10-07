Роберто Мартинес оценил выступление Ромелу Лукаку за миланский «Интер»
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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес оценил выступление форварда Ромелу Лукаку за миланский «Интер».
«Ромелу Лукаку — большая личность. Он всегда основательно подходит к самосовершенствованию. Не у многих футболистов есть такая степень желания становиться лучше. В этом и заключается его великая сила. Он поехал в Италию в нужное время и оказался в нужном месте с нужным тренером», — приводит слова Мартинеса Football Italia со ссылкой на Goal.com.
Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии. Сейчас Лукаку выступает за английский «Челси».
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