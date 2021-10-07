Ондрей Дуда: Словакия должна выигрывать матч с Россией

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча состоится завтра, 8 октября.
«Мы должны выиграть матч с Россией. Если мы сможем это сделать, то будем спокойно думать о матче с Хорватией. Но в этих матчах действительно многое решается. Да, нам удавалось обыгрывать Россию, но какой смысл об этом говорить, если это новая игра, другой состав и так далее. Но мы бы с большим удовольствием победили.
Надо сыграть так, как мы играли в последних трёх матчах в сентябре, в том же стиле, в котором мы победили Россию. Нам не повезло дома с хорватами. Если будем играть так же хорошо, как в сентябре, то удача к нам повернётся.
Мне без разницы, смогу я забить или нет. Главное, чтобы победа была. Если я смогу в этом поучаствовать голом или передачей, то это для всех нас будет хорошо.
Ничего не поделать, что дома с Россией мы играли без болельщиков. Здорово, что завтра на стадионе будут болельщики. Даже жалко, что их будет всего 13 тысяч, а не больше», — передаёт слова Дуды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 7 октября 2021
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