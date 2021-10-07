Главный тренер Словакии: Россия играет по-другому, чем она играла при Черчесове

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России, который пройдёт завтра, 8 октября.

«Каждый тренер, приходя в команду, пытается внедрить свои идеи и мысли. Ваша сборная при Карпине провела только один сбор. Дебют получился таким, каким и должен. Россия играет по-другому, чем она играла при Черчесове. В том числе и из-за того, что Карпин опирается на других игроков.

Мы потеряли Лоботку, Вайсса, Мака. Они приносили результат, но это футбол. У нас хватает игроков, которые могут принести нам результат. Это же относится и к сборной России. У них тоже хватит футболистов, чтобы заменить тех, кто выбыл.

Мы знаем о проблемах с крайними защитниками в сборной России. Но у нас тоже проблемы с флангами, но атакующими. Попробуем их минимизировать», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.