Таркович — о матче с Россией: на Словакию давит результат, нам необходимо выигрывать

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России, который пройдёт завтра, 8 октября.

«На нас давит результат, нам необходимо выигрывать. Это проблема. Все разговоры о травмированных — ни о чём не говорят. Хорватия приехала к нам без Модрича и других основных игроков, но увезла три очка.

Слышал, что здесь были проблемы с газоном, но сейчас мы его посмотрели. Довольно хорошего качества», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игру примет Казань, стадион «Ак Барс Арена». Начало матча Россия — Словакия назначено на 21:45 по московскому времени.

Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13 500 зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.