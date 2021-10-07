Таркович — о матче с Россией: на Словакию давит результат, нам необходимо выигрывать

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России, который пройдёт завтра, 8 октября.
«На нас давит результат, нам необходимо выигрывать. Это проблема. Все разговоры о травмированных — ни о чём не говорят. Хорватия приехала к нам без Модрича и других основных игроков, но увезла три очка.
Слышал, что здесь были проблемы с газоном, но сейчас мы его посмотрели. Довольно хорошего качества», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игру примет Казань, стадион «Ак Барс Арена». Начало матча Россия — Словакия назначено на 21:45 по московскому времени.
Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13 500 зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.
- 7 октября 2021
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