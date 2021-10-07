Карпин: мы никого не сильнее и не слабее
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о сильных сторонах сборной Словакии.
«Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно посмотреть, проанализировали. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали. Сильные стороны соперника понятны. Хорошая и добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее и не слабее. Самая опасная сторона — стандарты. На стандартах много создают, забивают. Надо внимательно отнестись.
Давление одинаковое. У нас задача стоит не второе место занять, а попытаться выйти напрямую. Для этого надо попытаться выиграть все игры. Давление одинаковое», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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