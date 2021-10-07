Карпин рассказал о благотворительной акции, в которой приняли участие футболисты сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о благотворительной акции игроков национальной команды.

«История простая. Попросили помочь ребёнку. Подумали, сделали. Хотим, чтобы это стало нормой и традицией. Хочется, чтобы на каждом сборе нашей команды были такие действия наших игроков. За один день всё собрали. Благодарен всем без исключения. В сборной собраны настоящие люди.

Игра сборной не перестроится из-за травмы Головина. Кто будет в воротах — увидите. Все вратари рассматриваются. Завтра узнаете, будет ли капитаном Кузяев. Что изменится глобально в вашем мире, если вы об этом узнаете сейчас? Ничего. Всё завтра узнаете, как и про вратаря», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.