Дивок Ориги может перейти в «Барселону»
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, в услугах 25-летнего бельгийского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб готов продать права на Ориги за € 14 млн.
Ориги перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Лилля», после чего провёл во Франции ещё один год на правах аренды. Впоследствии футболист уходил за игровой практикой в «Вольфсбург». С мерсисайдцами бельгийский форвард стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Ориги провел 4 матча за мерсисайдцев во всех турнирах и забил 1 гол.
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