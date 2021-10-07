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Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии стал владельцем «Ньюкасла»

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии стал владельцем «Ньюкасла»
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Новым владельцем английского «Ньюкасл Юнайтед» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы намерены привить клубу единую философию, установить чёткую цель и помочь обеспечить лидерство, которое позволит «Ньюкасл Юнайтед» добиться больших успехов в долгосрочной перспективе. Наши амбиции совпадают с амбициями болельщиков – мы хотим создать стабильную и успешную команду, которая регулярно борется за крупные трофеи и вызывает гордость», — сказал главный исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли.

PIF приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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