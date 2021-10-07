Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии стал владельцем «Ньюкасла»

Новым владельцем английского «Ньюкасл Юнайтед» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы намерены привить клубу единую философию, установить чёткую цель и помочь обеспечить лидерство, которое позволит «Ньюкасл Юнайтед» добиться больших успехов в долгосрочной перспективе. Наши амбиции совпадают с амбициями болельщиков – мы хотим создать стабильную и успешную команду, которая регулярно борется за крупные трофеи и вызывает гордость», — сказал главный исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли.

PIF приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.