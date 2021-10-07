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Агент Тюкавина рассказал об интересе со стороны «Андерлехта» и «Локомотива»

Агент Тюкавина рассказал об интересе со стороны «Андерлехта» и «Локомотива»
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о клубах, которые проявляли интерес к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

«Андерлехт» присылал запрос по Косте в «Динамо». Но если «Динамо» не считает нужным на них отвечать, зачем я буду что-то об этом говорить. От «Локомотива» были конкретные предложения в «Динамо». Если клуб заинтересован в продаже игрока, он говорит ему об интересе других клубов. Если «Динамо» не хочет продавать Костю, зачем нам в это лезть? Мы уважаем «Динамо», у Кости действующий контракт. Его всё устраивает, ему комфортно.

В России Костя будет играть только за «Динамо»? Никогда не говори никогда, но процентов на 80 уверен, что да. Когда Костя вёл переговоры о продлении контракта с «Динамо», он сказал мне: «Николаич, постарайся сделать так, чтобы я остался в «Динамо». Я здесь с 5 лет и хочу тут играть». Его поэтому и болельщики любят», — цитирует Сафонова Sport24.

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