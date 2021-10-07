Президент «Торино»: мы сделали предложение Белотти, похоже, он не планирует его принимать

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал ситуацию с форвардом команды Андреа Белотти. Летом 2022 года у него истекает контракт с клубом.
Кайро признал, что «Торино» пытается сохранить игрока, но он сам, по всей видимости, планирует сменить команду. За «Торино» Белотти выступает с 2015 года. В 231 матче он забил 106 мячей.
«Он не подписал новый контракт. И, по всей видимости, не планирует принимать предложение.
Я сделал предложение, которое превосходит мои возможности. Но я не могу заставить его подписать. Думаю, что он не собирается подписывать контракт», — цитирует президента «Торино» Football Italia.
Ранее сообщалось, что к Белотти интерес проявляет питерский «Зенит». При этом, по данным итальянских СМИ, форвард не планирует переходить в российский клуб.
- 7 октября 2021
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