Президент «Торино»: мы сделали предложение Белотти, похоже, он не планирует его принимать

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал ситуацию с форвардом команды Андреа Белотти. Летом 2022 года у него истекает контракт с клубом.

Кайро признал, что «Торино» пытается сохранить игрока, но он сам, по всей видимости, планирует сменить команду. За «Торино» Белотти выступает с 2015 года. В 231 матче он забил 106 мячей.

«Он не подписал новый контракт. И, по всей видимости, не планирует принимать предложение.

Я сделал предложение, которое превосходит мои возможности. Но я не могу заставить его подписать. Думаю, что он не собирается подписывать контракт», — цитирует президента «Торино» Football Italia.

Ранее сообщалось, что к Белотти интерес проявляет питерский «Зенит». При этом, по данным итальянских СМИ, форвард не планирует переходить в российский клуб.