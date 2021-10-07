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Бельгия — Франция: Лукаку увеличил преимущество в счёте

Бельгия — Франция: Лукаку увеличил преимущество в счёте
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Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку увеличил разницу в счёте. Лукаку получил мяч на углу штрафной, сделал несколько шагов вперёд и пробил под перекладину.

Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.

Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
07 октября 2021, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
2-й тайм
2 : 3
Франция
1:0 Карраско – 37'   2:0 Лукаку – 40'   2:1 Бензема – 62'   2:2 Мбаппе – 69' (пен)   2:3 Эрнандес – 90'
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