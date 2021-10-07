Бельгия — Франция: Лукаку увеличил преимущество в счёте

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку увеличил разницу в счёте. Лукаку получил мяч на углу штрафной, сделал несколько шагов вперёд и пробил под перекладину.



Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.



Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.