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Азмун отдал результативную передачу и не реализовал пенальти в матче сборной Ирана

Азмун отдал результативную передачу и не реализовал пенальти в матче сборной Ирана
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В Дубае на стадионе «Забеел» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. В матче 3-го тура группы А сборная ОАЭ принимала Иран.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Мехди Тареми, которому ассистировал форвард Сердар Азмун. На 90-й минуте нападающий мог отличиться и сам, но не реализовал пенальти.

Сборная Ирана возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав девять очков в трёх матчах. Сборная ОАЭ занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда набрала два очка в трёх турах.

В следующем туре сборная Ирана будет принимать Южную Корею, а команда ОАЭ сыграет с Ираком.

Прямые путёвки на чемпионат мира получат две лучшие сборные группы. Третья команда сыграет в дополнительной стадии квалификации.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 3-й тур
07 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
ОАЭ
Окончен
0 : 1
Иран
0:1 Тареми – 70'
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