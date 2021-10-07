Азмун отдал результативную передачу и не реализовал пенальти в матче сборной Ирана

В Дубае на стадионе «Забеел» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. В матче 3-го тура группы А сборная ОАЭ принимала Иран.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Мехди Тареми, которому ассистировал форвард Сердар Азмун. На 90-й минуте нападающий мог отличиться и сам, но не реализовал пенальти.

Сборная Ирана возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав девять очков в трёх матчах. Сборная ОАЭ занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда набрала два очка в трёх турах.

В следующем туре сборная Ирана будет принимать Южную Корею, а команда ОАЭ сыграет с Ираком.

Прямые путёвки на чемпионат мира получат две лучшие сборные группы. Третья команда сыграет в дополнительной стадии квалификации.