Бельгия — Франция: Бензема сократил отставание в счёте

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
На 62-й минуте игрок сборной Франции Карим Бензема сократил отставание в счёте. Бензема в середине штрафной получил мяч от Мбаппе и с разворота пробил в дальний нижний угол.
До этого голы в составе сборной Бельгии забили Янник Карраско и Ромелу Лукаку.
Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.
Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
- 7 октября 2021
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:24
-
21:14
-
20:46
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:37
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:41