Бельгия — Франция: Мбаппе реализовал пенальти, сравняв счёт в матче

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 69-й минуте реализовал пенальти.

На 62-й минуте игрок сборной Франции Карим Бензема сократил отставание в счёте. Бензема в середине штрафной получил мяч от Мбаппе и с разворота пробил в дальний нижний угол.



До этого голы в составе сборной Бельгии забили Янник Карраско и Ромелу Лукаку.



Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.



Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.