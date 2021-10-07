Франция вырвала победу у Бельгии в полуфинальном матче Лиги наций

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходил полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу национальной команды Франции.

Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско на 37-й минуте открыл счёт в матче. Он с фланга вошёл в штрафную площадь и низом пробил в ближний угол. Через 3 минуты Ромелу Лукаку увеличил разницу в счёте. Форвард получил мяч на углу штрафной, сделал несколько шагов вперёд и пробил под перекладину.

На 62-й минуте игрок сборной Франции Карим Бензема сократил отставание в счёте. Он в середине штрафной получил мяч от Мбаппе и с разворота пробил в дальний нижний угол. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 69-й минуте реализовал пенальти.

После этого Тео Эрнандес на 90-й минуте забил 3-й гол французов, установив окончательный счёт в матче.

Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.



Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.