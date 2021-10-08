Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Ньюкасла»: мы лучшая команда в мире

Директор «Ньюкасла»: мы лучшая команда в мире
Комментарии

Новый директор английского «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли рассказала о новых целях проекта.

«Команда должна быть на вершине английской Премьер-лиги. Потребуется время, но, обещаю, мы будем в самом верху турнирной таблицы. В Англии очень серьёзная конкуренция, но нам это нравится. В этой стране лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире. Мы хотим завоёвывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот что нам нужно.

У нас отличный коллектив. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового фэйр-плей. Мы хотим заполучить лучший состав. Я познакомилась с тренером и пообщалась с ним. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем наставника», – цитирует Стейвли Sky Sports.

Напомним, сегодня новым владельцем английского «Ньюкасл Юнайтед» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

Новость по теме
Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии стал владельцем «Ньюкасла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021