Директор «Ньюкасла»: мы лучшая команда в мире

Новый директор английского «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли рассказала о новых целях проекта.



«Команда должна быть на вершине английской Премьер-лиги. Потребуется время, но, обещаю, мы будем в самом верху турнирной таблицы. В Англии очень серьёзная конкуренция, но нам это нравится. В этой стране лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире. Мы хотим завоёвывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот что нам нужно.

У нас отличный коллектив. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового фэйр-плей. Мы хотим заполучить лучший состав. Я познакомилась с тренером и пообщалась с ним. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем наставника», – цитирует Стейвли Sky Sports.

Напомним, сегодня новым владельцем английского «Ньюкасл Юнайтед» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).