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Видео победного гола Тео Эрнандеса в матче со сборной Бельгии

Видео победного гола Тео Эрнандеса в матче со сборной Бельгии
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Сегодня, 7 октября, в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА сборная Франции обыграла национальную команду Бельгии. На 90-й минуте французский защитник Тео Эрнандес забил 3-й гол своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу национальной команды Франции. Голы в матче забили Янник Феррейра Карраско, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.

Накануне, 6 сентября, сборная Испании обыграла Италию со счётом 2:1. Итальянцы ещё в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи. У испанцев дубль оформил Ферран Торрес, а единственный мяч итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини.

Финал Лиги наций состоится 10 октября, в воскресенье. Матч Испания — Франция пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 22:45 мск.

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