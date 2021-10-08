Андрей Тихонов: если бы кто-то стоял в очереди, Федун бы давно продал «Спартак»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о ситуации в московском «Спартаке». Он признался, что не верит в возможную продажу клуба владельцем Леонидом Федуном.
«Стоит ли Федуну продать «Спартак»? Говорить можно всё, что хочешь, но кто будет платить по € 100 млн в год? Вот и я задаюсь этим вопросом. Из года в год со «Спартаком» происходит балаган, поэтому фанатов довели до такого состояния. Когда болельщики других клубов подкалывают фанатов «Спартака», то настоящим болельщикам просто противно. «Спартак» — великий клуб, он должен оставаться таким.
С другой стороны, я думаю, что Федуну тоже неприятно из года в год слушать это всё про себя, свою жену. Мне кажется, что, если бы кто-то стоял в очереди, он давно бы продал «Спартак». В любом случае всё идёт от головы», — цитирует Тихонова Sputnik Казахстан.
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