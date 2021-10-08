Тихонов: Карпин убирал Дзюбу из «Спартака», но игра за сборную должна быть выше конфликтов

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился мнением о взаимоотношениях наставника сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Когда они пересекались в «Спартаке», у них возник конфликт. Карпин вызвал Дзюбу в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, но форвард отклонил предложение, сославшись на не оптимальную форму.

«Нужен ли Дзюба сборной? Всё зависит от Артёма. Когда Дзюбу убирали из «Спартака», я работал с Карпиным — видел всё изнутри. У них был конфликт — именно Карпин убирал Дзюбу из «Спартака». Но я считаю, что игра за сборную должна быть выше всех конфликтов. А если ты ставишь свои личные амбиции выше, то к тебе и отношение будет соответственное.

Давайте исходить из слов Карпина. Когда он первый раз говорил с Дзюбой, тот ему сказал, что в любой момент готов помочь сборной. После этого Дзюба говорит, что не до конца готов и не будет пока играть. Возможно, Дзюба использовал ситуацию непопадания в стартовый состав «Зенита», чтобы отказаться от приезда в сборную. Но когда ты играешь за сборную — какая разница, кто её главный тренер. Когда ты здорово играл на чемпионате мира – тебя полстраны полюбило. Эту любовь нужно теперь отрабатывать. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Тихонова Sputnik Казахстан.