Сколько очков наберёт сборная России в двух октябрьских матчах отбора ЧМ-2022?

Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Словакии. Встреча состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск.

11 октября россияне проведут ещё один матч квалификации. В гостях сборная России сыграет с командой Словении.

В связи со стартом октябрьских матчей квалификации «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сколько очков сборная России наберёт в двух матчах отборочного турнира ЧМ-2022, которые пройдут в октябре?»