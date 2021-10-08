Сколько очков наберёт сборная России в двух октябрьских матчах отбора ЧМ-2022?
Поделиться
Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Словакии. Встреча состоится на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск.
11 октября россияне проведут ещё один матч квалификации. В гостях сборная России сыграет с командой Словении.
В связи со стартом октябрьских матчей квалификации «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сколько очков сборная России наберёт в двух матчах отборочного турнира ЧМ-2022, которые пройдут в октябре?»
Комментарии
- 8 октября 2021
-
09:55
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:27
-
06:06
-
04:28
-
04:15
-
03:52
-
02:49
-
02:34
-
02:16
-
01:56
-
01:46
-
01:36
-
01:16
-
00:59
-
00:43
-
00:38
-
00:23
-
00:14
-
00:13
- 7 октября 2021
-
23:40
-
23:39
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
Партнерский контент