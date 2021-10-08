Льорис: матч Бельгия — Франция на поле смотрелся как боксёрский поединок

34-летний вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат полуфинальной встречи Лиги наций УЕФА с Бельгией, в которой его национальной команде удалось отыграться с 0:2 и вырвать победу – 3:2.

«Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чём исправляться, это была великолепная игра с великолепными соперниками. Всё происшедшее в ней только сделало её ещё увлекательнее.

К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле всё это смотрелось как боксёрский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно.

На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлёты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на всё отреагировала», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА, ссылаясь на L’Equipe.