Льорис: матч Бельгия — Франция на поле смотрелся как боксёрский поединок

34-летний вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат полуфинальной встречи Лиги наций УЕФА с Бельгией, в которой его национальной команде удалось отыграться с 0:2 и вырвать победу – 3:2.
«Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чём исправляться, это была великолепная игра с великолепными соперниками. Всё происшедшее в ней только сделало её ещё увлекательнее.
К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле всё это смотрелось как боксёрский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно.
На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлёты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на всё отреагировала», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА, ссылаясь на L’Equipe.
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