Яркая волевая победа Франции с 0:2 — в видеообзоре матча полуфинала Лиги наций с Бельгией

Вчера, 7 октября, в Турине (Италия) состоялся полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции. Встреча завершилась яркой волевой победой номинальных гостей со счётом 3:2, которым удалось отыграться, уступая по ходу матча 0:2.

На 37-й минуте крайний атакующий полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско открыл счёт в матче. Уже через три минуты его партнёр по команде Ромелу Лукаку увеличил разницу в счёте. Во втором тайме форвард сборной Франции Карим Бензема сократил отставание. Спустя уже несколько минут Килиан Мбаппе реализовал пенальти и восстановил паритет, а после этого Тео Эрнандес на 90-й минуте забил третий гол французов, установив окончательный счёт в матче.

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В среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.