«Это какой-то отстой...» Куртуа — о поражении Бельгии от Франции в полуфинале Лиги наций

29-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Франции (2:3), в которой его партнёры по команде вели со счётом 0:2, но в итоге уступили.



«Это просто-напросто какой-то отстой… Я расстроен, разочарован. Ведя со счётом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаём. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА, ссылаясь на L’Equipe.

Напомним, в среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.