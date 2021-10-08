«Это какой-то отстой...» Куртуа — о поражении Бельгии от Франции в полуфинале Лиги наций

29-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Франции (2:3), в которой его партнёры по команде вели со счётом 0:2, но в итоге уступили.
«Это просто-напросто какой-то отстой… Я расстроен, разочарован. Ведя со счётом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаём. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА, ссылаясь на L’Equipe.
Напомним, в среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
- 8 октября 2021
-
02:34
-
02:16
-
01:56
-
01:46
-
01:36
-
01:16
-
00:59
-
00:43
-
00:38
-
00:23
-
00:14
-
00:13
- 7 октября 2021
-
23:40
-
23:39
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:24
-
21:14
-
20:46
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:34