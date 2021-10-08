Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это какой-то отстой...» Куртуа — о поражении Бельгии от Франции в полуфинале Лиги наций

«Это какой-то отстой...» Куртуа — о поражении Бельгии от Франции в полуфинале Лиги наций
Комментарии

29-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал результат встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Франции (2:3), в которой его партнёры по команде вели со счётом 0:2, но в итоге уступили.

«Это просто-напросто какой-то отстой… Я расстроен, разочарован. Ведя со счётом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаём. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА, ссылаясь на L’Equipe.

Напомним, в среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.

Новость по теме
Роберто Мартинес назвал возможную причину поражения Бельгии от Франции в матче Лиги наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021