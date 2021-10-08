Лукас и Тео Эрнандесы — первые братья, вышедшие в стартовом составе Франции с 1932 года

25-летний французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес и его 24-летний брат – Тео Эрнандес, выступающий на аналогичной позиции в «Милане», отметились необычным статистическим достижением в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции (2:3).

Как отмечает Get French Football News в «Твиттере», они стали первыми братьями с 1932 года, вышедшими в стартовом составе сборной Франции. Ранее это достижение принадлежало братьям Жану и Люсьену Лорен.

Также пресс-служба УЕФА в «Твиттере» информирует, что Эрнандесы — первые братья с 1974 года, включённые в заявку на матч сборной Франции после Эрве и Патрика Ревелли, которые в итоге вместе в стартовом составе ни разу не выходили.

Тео Эрнандес в текущем сезоне за «Милан» принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его брат Лукас Эрнандес в шести матчах за «Баварию» не записал на свой счёт результативных действий.