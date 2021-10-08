«Всё по делу». Быстров прокомментировал решение КДК по Азмуну

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, который по решению КДК РФС не получил дополнительную дисквалификацию за прямое удаление в матче 10-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:2).



«Красную дали по делу, арбитр разобрался. То, что нет дополнительной дисквалификации, тоже закономерно. Сердар попал в Джанаева, но неумышленно. Один матч пропустит, всё по делу», — приводит слова Быстрова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Азмун грубо сфолил против вратаря соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. Из-за дисквалификации нападающий пропустит встречу 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».



Ранее голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме за удаление в матче 9-го тура с «Химками» (0:0) дисквалифицировали на два матча.