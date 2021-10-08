Аргентина с Месси не сумела обыграть Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Аргентины. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Несмотря на значительный перевес по основным статистическим показателям – 70% на 30% по владению мячом и 8 – 3 по ударам в створ в пользу сборной Аргентины, подопечным Лионеля Скалони так и не удалось поразить ворота соперников.

Отметим, что 34-летний аргентинский звёздный форвард Лионель Месси провёл полный матч.

Параллельный матч между Уругваем и Колумбией завершился с аналогичным счётом – 0:0.

Напомним, что лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора является сборная Бразилии, на счету которой 24 очка в 8 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Уругвай (16), а далее в зоне выхода располагаются Колумбия (14) и Эквадор (13).