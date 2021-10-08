Аргентина с Месси не сумела обыграть Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Аргентины. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
Несмотря на значительный перевес по основным статистическим показателям – 70% на 30% по владению мячом и 8 – 3 по ударам в створ в пользу сборной Аргентины, подопечным Лионеля Скалони так и не удалось поразить ворота соперников.
Отметим, что 34-летний аргентинский звёздный форвард Лионель Месси провёл полный матч.
Параллельный матч между Уругваем и Колумбией завершился с аналогичным счётом – 0:0.
Напомним, что лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора является сборная Бразилии, на счету которой 24 очка в 8 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Уругвай (16), а далее в зоне выхода располагаются Колумбия (14) и Эквадор (13).
- 8 октября 2021
-
03:52
-
02:49
-
02:34
-
02:16
-
01:56
-
01:46
-
01:36
-
01:16
-
00:59
-
00:43
-
00:38
-
00:23
-
00:14
-
00:13
- 7 октября 2021
-
23:40
-
23:39
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:24
-
21:14
-
20:46
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
19:47
-
19:45