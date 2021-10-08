Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина с Месси не сумела обыграть Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022

Аргентина с Месси не сумела обыграть Парагвай в матче отбора к ЧМ-2022
Комментарии

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч 11-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Парагвая и Аргентины. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Несмотря на значительный перевес по основным статистическим показателям – 70% на 30% по владению мячом и 8 – 3 по ударам в створ в пользу сборной Аргентины, подопечным Лионеля Скалони так и не удалось поразить ворота соперников.

Отметим, что 34-летний аргентинский звёздный форвард Лионель Месси провёл полный матч.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 11-й тур
08 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 0
Аргентина

Параллельный матч между Уругваем и Колумбией завершился с аналогичным счётом – 0:0.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 11-й тур
08 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
Колумбия

Напомним, что лидером турнирной таблицы групповой стадии отбора является сборная Бразилии, на счету которой 24 очка в 8 матчах. Следом идёт Аргентина (19), замыкает тройку сильнейших Уругвай (16), а далее в зоне выхода располагаются Колумбия (14) и Эквадор (13).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021