Куртуа: от встречи за третье место в Лиге наций нет никакого толку. Кому нужен этот матч?

29-летний вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение о необходимости проведения матча за третье место в Лиге наций УЕФА.

«Субботняя встреча за третье место с Италией абсолютно бесполезна. От третьего места нет никакого толку. Я не понимаю, кому нужен этот матч?» — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Напомним, накануне состоялся полуфинальный матч вышеупомянутого турнира, в котором бельгийцам в Турине (Италия) на стадионе «Альянц – Ювентус» противостояла сборная Франции. Подопечные Роберто Мартинеса уступили в этой игре со счётом 2:3, при том, что к перерыву вели с преимуществом в два мяча.

В среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.

Матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи – 16:00 мск.