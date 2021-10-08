Куртуа: от встречи за третье место в Лиге наций нет никакого толку. Кому нужен этот матч?

29-летний вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил мнение о необходимости проведения матча за третье место в Лиге наций УЕФА.
«Субботняя встреча за третье место с Италией абсолютно бесполезна. От третьего места нет никакого толку. Я не понимаю, кому нужен этот матч?» — приводит слова Куртуа RMC Sport.
Напомним, накануне состоялся полуфинальный матч вышеупомянутого турнира, в котором бельгийцам в Турине (Италия) на стадионе «Альянц – Ювентус» противостояла сборная Франции. Подопечные Роберто Мартинеса уступили в этой игре со счётом 2:3, при том, что к перерыву вели с преимуществом в два мяча.
В среду, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
Матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи – 16:00 мск.
- 8 октября 2021
-
04:28
-
04:15
-
03:52
-
02:49
-
02:34
-
02:16
-
01:56
-
01:46
-
01:36
-
01:16
-
00:59
-
00:43
-
00:38
-
00:23
-
00:14
-
00:13
- 7 октября 2021
-
23:40
-
23:39
-
23:24
-
23:11
-
23:06
-
22:56
-
22:40
-
22:27
-
22:24
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:24
-
21:14
-
20:46
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13