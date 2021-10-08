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Сборная Перу обыграла Чили в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Перу обыграла Чили в матче отбора ЧМ-2022
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Завершился матч 11-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором национальная команда Перу принимала Чили. Матч состоялся в Лима на стадионе «Насьональ» и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забивали Кристиан Куэва и Серхио Пенья.

Таким образом, Перу одержал вторую победу за последние три матча. На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.

Сборная Чили, в свою очередь, не может победить на протяжении семи игр (четыре поражения и три ничьи). На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

В следующем туре сборная Перу встретится с Боливией, а Чили сыграет с Парагваем. Матчи пройдут 10 и 11 октября соответственно.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 11-й тур
08 октября 2021, пятница. 04:00 МСК
Перу
Окончен
2 : 0
Чили
1:0 Куэва – 35'   2:0 Пенья – 64'
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