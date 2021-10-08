Сборная Перу обыграла Чили в матче отбора ЧМ-2022
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Завершился матч 11-го тура отборочного этапа ЧМ-2022, в котором национальная команда Перу принимала Чили. Матч состоялся в Лима на стадионе «Насьональ» и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забивали Кристиан Куэва и Серхио Пенья.
Таким образом, Перу одержал вторую победу за последние три матча. На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.
Сборная Чили, в свою очередь, не может победить на протяжении семи игр (четыре поражения и три ничьи). На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
В следующем туре сборная Перу встретится с Боливией, а Чили сыграет с Парагваем. Матчи пройдут 10 и 11 октября соответственно.
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