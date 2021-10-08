Гризманн прокомментировал волевую победу сборной Франции в матче с Бельгией

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Бельгией в полуфинале Лиги наций.
«Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан Мбаппе и Карим Бензема проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, по ходу матча бельгийцы вели со счетом 2:0, но французы забили три мяча подряд и одержали победу в этой встрече со счётом 3:2.
В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией, которая в своем полуфинальном матче обыграла Италию.
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