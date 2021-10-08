Карраско назвал причины поражение сборной Бельгии в матче с Францией

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги наций со сборной Франции.

«Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола… Но во втором тайме мы слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойствия при игре с мячом, чтобы развить свой успех. Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне», — приводит слова Карраско официальный сайт УЕФА.

Напомним, по ходу матча бельгийцы вели со счетом 2:0, но французы забили три мяча подряд и одержали победу в этой встрече.

В финале Лиги наций сборная Франции встретится с Испанией, которая в своем полуфинальном матче обыграла Италию.