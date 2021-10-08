«Ювентус» и «Милан» следят за ситуацией по контракту Юмтити

«Ювентус» и «Милан» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити, сообщает Football Italia.
По данным источника, клубы готовы будут сделать предложение защитнику, если он расторгнет контракт с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон.
Нынешним летом «Барселона» хотела продать футболиста или, по крайней мере, отдать его в аренду. Юмтити отверг все предложения об уходе из стана каталонцев. Сине-гранатовые также рассматривали вариант с расторжением контракта француза. Игрок встречался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и смог убедить его дать ещё один шанс проявить себя.
Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
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