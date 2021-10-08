Судья рекомендовал отклонить иск модели против Криштиану Роналду из-за её адвоката

Судья в Неваде порекомендовал отклонить иск американской модели Кэтрин Майорги, обвинившей в изнасиловании португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает AP. Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста $ 375 тыс. за молчание.

В ходе нового слушания судья Дэниел Албрегтс обвинил Лесли Марка Стовалла (адвоката Майорги) в том, что в иске были приведены данные, которыми адвокат завладел из украденной переписки Роналду с юристами.

«Отклонение иска Майорги за неправомерное поведение её адвоката — это тяжёлый итог дела. Но, к сожалению, это единственная уместная санкция для обеспечения беспристрастности судебного процесса. Стовалл поступил недобросовестно, причинив ущерб своему клиенту и своей профессии», — говорится в пояснительной записке судьи.

Альбгретс передаст свои выводы федеральному судье Дженнифер Дорси, которая и вынесет решение.

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