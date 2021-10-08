«Он фанат ежедневной работы». Андрей Тихонов — о Карпине в сборной России

Тренер «Астаны» Андрей Тихонов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Я знаю Валеру Карпина, мы с ним вместе работали. Также я знаю, какой он фанат ежедневной работы. А когда к тебе футболисты приходят на 5-6 дней, все в разном состоянии – привести это к единому знаменателю очень непросто. Валера – первый раз тренирует сборную, возможно, для него это что-то новое. Наверное, Карпину не хватает времени сделать что-то свое. Он просит играть в энергозатратный и атакующий футбол. Футболисты-то в большинстве своем остались те же самые – нельзя быстро их научить играть в другой футбол.
Карпин всегда говорил то, что он думает – эта открытость позволяет расположить к себе болельщиков. У него контракт до конца года, но мне хочется, чтобы Валера задержался в сборной России», — цитирует Тихонова Sputnik Казахстан.
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