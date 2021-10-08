Кузяев высказался о запрете на употребление сладкого в сборной России
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал, как относится к запрету на употребление сладкого от главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Тренер попробовал чак-чак в Казани. Ему всё можно, он не игрок. В отличие от него мы должны следить за физической формой и выбирать правильное питание. Это способствует достижению лучших результатов», — приводит слова Кузяева «Спорт-Экспресс».
Напомним, сегодня, 8 октября в 21:45 мск в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года сборная России под руководством Валерия Карпина в Казани примет команду Словакии.
После шести туров в группе Н лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков. У Словакии девять баллов, у Словении — семь, у Кипра и Мальты — по четыре.
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