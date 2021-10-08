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«Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Ляказетту

«Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Ляказетту
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Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Goal со ссылкой на Onze Mondial. По информации источника, иранец может выступить в качестве замены для форварда «канониров» Александр Ляказетта.

В нынешнем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей за «Зенит», в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт нападающего с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость иранца в € 25 млн.

Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017 году Ляказетт перешёл в лондонский «Арсенал». В сезоне-2020/2021 француз провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.

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