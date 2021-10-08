Кулибали стал лучшим игроком месяца в Серии А
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Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре по версии EA Sports.
Публикация доступна в «твиттере» Серии А.
30-летний игрок впервые удостоился этой награды. Центральный защитник провёл в сентябре 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. При этом «Наполи» пропустил лишь один мяч.
Отметим, что это первый раз, когда подобная награда Серии А досталась защитнику.
Неаполитанцы идут на первом месте в чемпионате Италии, за 7 туров они набрали 21 очко, забив при этом 18 мячей и пропустив всего 3. Лучший бомбардир команды — нигерийский нападающий Виктор Осимхен. На его счету 4 забитых мяча.
Во встрече 8-го тура Серии А «Наполи» дома примет «Торино». Игра состоится 17 октября.
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