«Алга, наши парни». Сборная России анонсировала матч против Словакии

Сборная России у себя в «твиттере» анонсировала отборочный матч чемпионата мира – 2022 с командой Словакии.

Публикация доступна в официальном «твиттере» сборной России по футболу.

«Алга, наши парни», — подписана афиша.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Мунуэра Монтера.