Спортдиректор РФС: иностранные тренеры не приносят глобальных идей в российский футбол

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков поделился мнением о вкладе иностранных тренеров в российский футбол.



«Не думаю, что появление в нашем футболе новых отечественных тренеров можно назвать системностью. Эта работа полностью зависит от результатов. Но да, в России достаточно молодых специалистов уровня РПЛ. Однако оценивать их работу в клубах — не в моей компетенции.



Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. В том же спиче я сказал, что очень интересно будет наблюдать за работой Шварца в «Динамо». Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе.



Идея прессинга была разработана давным-давно. В том числе и советскими специалистами. Представьте: кто-то построил дом — это идея. А кто-то пришёл и поменял внутри какую-то деталь — это уже не идея, а ее дополнение. Потому я и сказал, что ни один иностранный тренер не внёс в российский футбол какую-то глобальную идею. Тот же Дик Адвокат какую идею привнёс в наш футбол? А Спаллетти?» — цитирует Лексакова Sport24.