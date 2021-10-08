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Лапорта объяснил, почему «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси

Лапорта объяснил, почему «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб не смог подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, ушедшим в «ПСЖ».

«С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы на оплату труда. У нас было аудиторское заключение, показывающее, что вложения в Лео подвергнут клуб риску. «Барса» превыше Месси и всех остальных. Запаса средств не было.

Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства на зарплаты, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC», – приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.

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