Источник: РФС и РПЛ продлят контракт на проведение чемпионата России на восемь лет

РФС близок к договоренности о передаче РПЛ прав на проведение чемпионата России по футболу на восемь лет, начиная со следующего сезона, сообщает журналист Иван Карпов в своём «телеграме». Действующее соглашение истекало в 2022 году.



Соглашение предполагает, что РПЛ будет проводить чемпионат России со следующего розыгрыша до конца сезона-2029/2030. Президент РФС Александр Дюков рассчитывает, что организатор будет соответствовать определенным показателям эффективности.



По новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления лиги в пользу РФС. Ранее РПЛ платила союзу 230 млн рублей за сезон. Теперь лига будет выплачивать РФС от 5 до 7,5% от всех доходов за период. Кроме того, РПЛ возьмёт на себя издержки на содержание судейского корпуса.

Новость по теме Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности главы РПЛ