Представитель МИД РФ: изображение Крыма частью Украины в презентации УЕФА — провокация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА представить Крым частью Украины на логотипе ЧЕ-2024.



«УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем», — цитируют Захарову «Известия».



Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч. Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.

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