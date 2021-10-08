«Он кого-то убил? Нет». Райола — о свисте в адрес Доннаруммы

Мино Райола, агент вратаря «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о свисте итальянских фанатов в адрес игрока национальной команды.

«Мне противен свист в адрес Джанлуиджи. Мне интересно, почему «Милан» не вмешался после того, как появился этот постыдный баннер.

Хотите поговорить об угрозах? Он кого-то убил? Насколько я знаю, нет. Правда в том, что «Милан» не мог удержать Доннарумму, но это не имеет значения.

Спросите кого угодно, спросите у своего отца – что бы он посоветовал своему сыну? Перейти в «ПСЖ» или остаться в «Милане»?

То, что произошло на стадионе, грустно, непонятно и постыдно. Печально, что часть болельщиков критикуют мальчика, который не сделал ничего плохого. Его вина только в том, что он свободно сделал выбор», – приводит слова Райолы Corriere dello Sport.

Напомним, перед полуфинальным матчем Лиги наций между Италией и Испанией, который проходил на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес Доннаруммы. Во время игры болельщики «скуадра адзурры» освистывали бывшего голкипера «Милана».