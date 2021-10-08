В ФНЛ собираются уволить пять человек основного менеджмента. На замену придут люди из РФС
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В Футбольной национальной лиге произойдут большие кадровые перестановки. Лига уволит пять человек основного менеджмента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Свои посты покинут директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков, исполнительный директор Иван Шабанов, директор по правовым вопросам Константин Ляхов, директор административного департамента Вадим Ильин, директор по развитию Тимур Лепсая и спортивный директор Василий Иванов.
«На освободившиеся места придут люди из РФС. Кадровой революцией в ФНЛ занимаются экс-президент ПФЛ, а ныне советник Алаева — Соколов и бывший директор «Анжи», ныне руководитель проектного офиса, Герман Чистяков», — добавил источник «Чемпионата».
Новость по темеВ структуре руководства ФНЛ произошли изменения
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