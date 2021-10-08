Люк Шоу объяснил, почему у Джейдона Санчо до сих пор нет голов и ассистов в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, почему, по его мнению, новичок «красных дьяволов» Джейдон Санчо до сих не отметился результативными действиями в команде Уле-Гуннара Сульшера.

«Иногда людям просто нужно время. Я не сказал бы, что у Санчо трудности. Он упорно работает за закрытыми дверями. Джейдон отлично тренируется и выглядит здорово. Просто пока ему не хватает везения, которое позволяет забить свой первый гол или сделать первую результативную передачу. Но я не сомневаюсь, что вскоре всё это у него будет.

У него невероятный талант, он может добраться до топ-уровня. Важно, чтобы он сохранял концентрацию и продолжал также работать на тренировках. Его время придёт», — цитирует Шоу talkSPORT.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. В «Манчестер Юнайтед» Джейдон провёл девять матчей, но результативными действиями не отметился.

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