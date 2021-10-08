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Мошенник, представлявшийся тренером «Спартака», обещал устроить детей в клуб за деньги

Мошенник, представлявшийся тренером «Спартака», обещал устроить детей в клуб за деньги
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В Москве возбудили уголовное дело на футбольного тренера. Он обещал родителям устроить их детей в состав московского «Спартака» за дополнительную плату. Сообщает телеграм-канал Mash.

Злоумышленником оказался 26-летний частный футбольный тренер Антон Кириндясов.

Он представлялся тренером футбольного клуба «Спартак» и за деньги предлагал тренировки и гарантию включения в основной состав команды. Жертвами мошенника стали более 6 человек, которые в общей сложности отдали Кириндясову 200 тысяч рублей.

Следственный комитет России возбудил на Кириндясова уголовное дело о мошенничестве.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак •••

Заглавное фото: Брещанов Эдгар, «Чемпионат»

Источник: Mash

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