Мошенник, представлявшийся тренером «Спартака», обещал устроить детей в клуб за деньги

В Москве возбудили уголовное дело на футбольного тренера. Он обещал родителям устроить их детей в состав московского «Спартака» за дополнительную плату. Сообщает телеграм-канал Mash.

Злоумышленником оказался 26-летний частный футбольный тренер Антон Кириндясов.

Он представлялся тренером футбольного клуба «Спартак» и за деньги предлагал тренировки и гарантию включения в основной состав команды. Жертвами мошенника стали более 6 человек, которые в общей сложности отдали Кириндясову 200 тысяч рублей.

Следственный комитет России возбудил на Кириндясова уголовное дело о мошенничестве.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.