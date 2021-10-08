Широков: Словакия нам по силам. Не вижу там ничего феноменального

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет с национальной командой Словакии.



«На флангах обороны некому играть? Сутормин весь месяц за «Зенит» отыграл отлично на позиции правого защитника, давно надо было его туда ставить. Он ещё четыре года назад говорил, что это самая оптимальная для него позиция. Наконец-то люди додумались.



Если исходить из первого матча, то Словакия нам по силам. Не вижу там ничего феноменального, надо просто побыстрее играть. По физике – не знаю, в прошлых матчах впечатление было плохое. Надеюсь, добавили. Жировую же скинули, значит, всё будет нормально», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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