Депай подшутил над партнёром по сборной Нидерландов Думфрисом в отеле. Он сильно испугался

Полузащитник каталонской «Барселоны», голландец Мемфис Депай выложил видео у себя в «инстаграме», в котором он напугал своего партнёра по сборной, защитника Дензела Думфриса.

Видео доступно в официальном «инстаграме» футболиста сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Сегодня, 8 октября, сборная Нидерландов проведёт матч отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года, в котором сыграет с командой Латвии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной» на € 5 млн в год. Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1, забив 20 голов и отдав 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года игрок вызывается в сборную Нидерландов.