Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В августе «Арсенал» шёл на последнем месте

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером месяца в английской Премьер-Лиге. Он выиграл 3 из 3-х матчей.

«Канониры» выиграл все три сентябрьских матча АПЛ, два из них — всухую. Сначала дома минимально обыграли „Норвич“, затем в гостях оказались сильнее „Бернли“ (1:0), а в заключительной игре сентября подопечные Микеля Артеты оказались сильнее „Тоттенхэма“ (3:1) на „Эмирейтс“.

В борьбе за приз испанский специалист опередил Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», Юргена Клоппа из «Ливерпуля», Грэма Поттера из «Брайтон» и Дина Смита, возглавляющего «Астон Виллу».

В данный момент лондонский «Арсенал» находится на 11-м месте в таблице АПЛ, у команды испанского специалиста 10 очков.