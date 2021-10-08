Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В августе «Арсенал» шёл на последнем месте

Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В августе «Арсенал» шёл на последнем месте
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером месяца в английской Премьер-Лиге. Он выиграл 3 из 3-х матчей.

«Канониры» выиграл все три сентябрьских матча АПЛ, два из них — всухую. Сначала дома минимально обыграли „Норвич“, затем в гостях оказались сильнее „Бернли“ (1:0), а в заключительной игре сентября подопечные Микеля Артеты оказались сильнее „Тоттенхэма“ (3:1) на „Эмирейтс“.

В борьбе за приз испанский специалист опередил Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», Юргена Клоппа из «Ливерпуля», Грэма Поттера из «Брайтон» и Дина Смита, возглавляющего «Астон Виллу».

В данный момент лондонский «Арсенал» находится на 11-м месте в таблице АПЛ, у команды испанского специалиста 10 очков.

«Арсенал» улетел на дно после мощной трансферной кампании. В чём проблемы клуба? «Арсенал» улетел на дно после мощной трансферной кампании. В чём проблемы клуба?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021