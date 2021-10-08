Агент Люсьена Фавра опроверг слухи о переговорах с московским «Локомотивом»

Реза Фазели, агент бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра, опроверг слухи о переговорах специалиста с московским «Локомотивом».



«Правда ли, что «Локомотив» обращался к Фавру с предложениями о сотрудничестве? Нет», — цитирует Фазели «Р-Спорт».



Напомним, 5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. На пост и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.



«Чемпионат» сообщал, что одним из кандидатов на пост нового тренера железнодорожников является бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Тедеско является креатурой технического директора «Локомотива» Томаса Цорна. Позднее источник, близкий к немецкому специалисту, сообщил, что Тедеско не пойдёт в «Локомотив». Позже стало известно о кандидатуре тренера «Нюрнберга» Роберта Клауса.

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